محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد

وقال محافظ ذي قار محمد هادي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "نرفع تعازينا إلى مقام النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) وإلى آهل بيته الاطهار(عليهم السلام) والى مراجعنا العظام والامة الاسلامية في ارجاء العالم بذكرى الاول من شهر محرم الحرام شهر التضحية والفداء في سبيل الإسلام ".وأضاف: "وبهذى الذكرى الاليمة على قلوب المسلمين كافة تقرّر، تعطيل الدوام الرسمي، ليوم الخميس، الموافق، 20 تموز2023، في محافظة ذي قار".