الخارجية تُدين حرق السفارة السويدية في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، "ندين بأشد العبارات، حادثة حرق سفارة مملكة السويد لدى بغداد، فجر اليوم الخميس" مبينة إن هذا الفعل يأتي في سياق الاعتداء على البعثات الدبلوماسية وتهديد أمنه".وأضافت، أن "الحكومة العراقية أوعزت إلى الجهات الأمنية المختصة، بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون ".وتعرضت السفارة السويدية في بغداد، فجر اليوم الخميس، لحريق بعد ان قام محتجين بإضرام النار واقتحام السفارة على خلفية نية حرق القران الكريم بالسويد.