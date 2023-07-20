بغداد.. الاعدام لإرهابي شارك بالعديد من العمليات الإجرامية ضد القوات الامنية

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الارهابي كان يعمل في احدى المرابطات التابعة لعصابات داعش الارهابية وقد شارك بالعديد من الاعمال الارهابية ضد القوات الأمنية".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".