الاعدام بحق 4 مجرمين قاموا باستيراد 36 كيلو من الكريستال

وذكر اعلام القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "حكماً بالاعدام صدر بحق اربعة مجرمين اعترفوا بقيامهم باستيراد (36) كيلو من المواد المخدرة (الكريستال) والتي تم جلبها من لبنان".واضاف ان "المخدرات تم إخفاءها داخل احد المزارع في منطقة غماس في محافظة الديوانية من قبل احد المجرمين لغرض توزيعها فيما بعد على المحافظات ".وتابع ان "المحكمة اصدرت حكمها وفقاً لأحكام المادة ٢٧ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ ".