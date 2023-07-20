البصرة.. السيطرة على حريق اندلع في الشركة العامة للأسمدة (فيديو)

وقال المراسل، إنه "تمت السيطرة على حريق نشب في الشركة العامة للأسمدة الجنوبية بمحافظة البصرة".وفي وقت سابق من اليوم، اندلع حريقاً داخل معمل الأسمدة الجنوبية في محافظة البصرة.وقال مراسلنا، إن "حريقا اندلع داخل معمل الأسمدة الجنوبية، في البصرة"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني هرعت الى الموقع وباشرت بإجراءاتها لإخماد الحريق".وأضاف أن "الحريق لم يسجل اي بشرية وانما اضرار بسيطة فقط".