محافظ واسط يوجه بتقليص الدوام الرسمي في دوائر المحافظة

السومرية نيوز - محليات



وجه محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، بتقليص الدوام الرسمي في دوائر المحافظة كافة.

وقال المياحي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر تقليص الدوام الرسمي في دوائر المحافظة كافة ليكون الدوام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً".



وشدد على ضرورة "ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في دوائر الدولة"، مبينا ان "تقليص الدوام يبدأ اعتباراً من يوم الاحد المصادف 23 -7-2023 ولغاية 31-8-2023".