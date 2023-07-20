الاعلام والاتصالات تعلق ترخيص عمل شركة سويدية في العراق

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الخميس، عن تعليق ترخيص عمل شركة أريكسون السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد علق ترخيص عمل شركة أريكسون السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية لسماح دولتها بحرق والمصحف الشريف والعلم العراقي.