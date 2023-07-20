وزارة الاتصالات تعلن حظر التعامل مع الشركات السويدية كافة

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، عن حظر التعامل مع جميع الشركات السويدية على خلفية احراق القرآن الكريم والعلم العراقي في السويد.

وقال المتحدث الرسمي بأسم وزارة الاتصالات عمر عبدالرزاق في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انه "وجهت وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري بحظر التعامل من قبل الوزارة وتشكيلاتها مع الشركات السويدية كافة".