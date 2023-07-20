الوقف السني يطالب بوقف العلاقات بكافة اشكالها مع السويد

وقال الوقف بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "في الوقت الذي يسعى المسلمون حول العالم للعيش بمبادئ الاخوة ونبذ الأفكار المتطرفة التي تهدد السلم المجتمعي يعود المجرم سلوان موميكا لفعلته الشنيعة واجرامه المتكرر على مرأى ومسمع الحكومات الغربية وتأييد الحكومة السويدية".الوثيقة ادناه: