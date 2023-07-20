القضاء والوقف السني يبحثان الدعاوى الخاصة بالوقف امام المحاكم

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، مع رئيس ديوان الوقف السني الاجراءات القانونية في الدعاوى المعروضة على المحاكم الخاصة بالوقف.

وقال إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان رئيس ديوان الوقف السني الدكتور مشعان الخزرجي، وبحث معه الاجراءات القانونية في الدعاوى المعروضة على المحاكم الخاصة بالوقف السني".