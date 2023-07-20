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نائب يكشف تفاصيل جديدة تخص "الضمان الاجتماعي"
محليات
2023-07-20 | 15:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,809 مشاهدة
كشف عضو ائتلاف دولة القانون النائب جاسم الموسوي، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة تخص قانون "الضمان الاجتماعي"، مؤكداً أنه سيحقق مكاسب كبيرة للدولة، فيما اشار الى أن مفوضية الانتخابات سببت الكثير من الارباك وهناك حاجة لمفوضية "غير مسيسة".
وقال الموسوي خلال حديثه لبرنامج (علنا) الذي تبثه فضائية السومرية، ان "مفوضية الانتخابات تسببت بالكثير من الارباك بالعمل الذي عقبها وكانت هناك شكوك تدور حول المفوضية وادارتها واتهامات كثيرة وجهت اليها"، مشيرا الى انه "يجب فحص كل الأشخاص المشاركين في تلك المفوضية بدقة وتحديد الأخطاء السابقة ومعالجتها حتى لا نعود الى تلك المرحلة الصعبة التي تسببت بها المفوضية".
وأضاف، انه "نحتاج الى مفوضية غير مسيسة ولا تميل الى طرف دون اخر وأن تتعامل مع جميع الكتل السياسية بنفس المبدأ"، موضحا ان "تمثيل جميع الكتل السياسية داخل تلك المفوضية سيخلق حالة من التوازن".
وبشأن قانون الضمان الاجتماعي، اعتبر الموسوي انه "من افضل القوانين التي تمت المصادقة عليها طيلة السنوات السابقة"، مؤكدا انه "سيحقق اهداف واضحة ويسبب نجاحا في ضمان حقوق الطبقة العاملة التي ترفد الاقتصاد العراقي".
وتابع ان "صندوق الضمان سيحقق مكاسب كبيرة منها أموال ضخمة تسهم في برنامج التنمية وترفد الموازنة بأخرى كثيرة"، مردفا "هذا القانون سيعمل على تمسك العاملين في القطاع الخاص".
وأشار الى ان "هناك إجراءات صارمة ومتابعة دقيقة وأيضا محاسبة لكل من يتخلف عن تطبيق هذا القانون منها الغرامات والحبس وغيرها، وستكون هناك فرق تفتيشية على جميع الشركات والمصانع لضمان حقوق جميع العالمين فيها وحساب الخدمة لهم".
واختتم الموسوي "على الحكومة وضع برامج توضيحية للمواطنين لفهم ذلك القانون للسير باتجاهه بشكل سهل على اعتباره سيرفع من الزخم الكبير على الوظائف الحكومية".
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