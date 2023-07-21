وقفات احتجاجية "غاضبة" في البصرة وكربلاء تنديداً بحرق القرآن (صور)

وقال امام وخطيب جامع البصرة الكبير جاسم العقرب في تصريح للسومرية نيوز، ان "على العالم اجمع ان يلتفت الى احترام أقدس مقدساتنا وهل يعقل بان يكون الميزان الاعوج يرعى المثلية ومخالفين الفطرة الإنسانية توفر لهم الحقوق والحماية ولا يلتفت الى كتاب ربنا الذي يمثل أقدس المقدسات لنا؟".وأشار الى اننا "نستنكر اشد الاستنكار لهذا الأفعال القبيحة والمشينة"، مبينا، "نشكر حكومتنا حينما قاطعت العلاقات من الحكومة السويدية وطرد السفيرة من الأراضي العراقية".