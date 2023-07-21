"عبث أطفال" يتسبب بحرق بستان في نينوى

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقها من مركز اليرموك تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع في بستان في منطقة حاوي الكنيسة الجانب الايمن لمدينة الموصل حيث تم إبعاد خطر النيران عن الدور السكنية والبساتين والمزارع المجاورة".وفيما أشارت إلى أن الحادث اندلع نتيجة "عبث أطفال"، أكدت أنه "لم يسفر عن إصابات بشرية".