بغداد.. إغلاق جسري السنك والجمهورية وقطع الطرق المؤدية إلى "التحرير"

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإغلاق جسري السنك والجمهورية، وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "تم إغلاق جسري السنك والجمهورية وقطع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد".



وأشار إلى أن هذا الإجراء يعود إلى "وجود احتفالية سنوية لتيار الحكمة في ساحة الخلاني".