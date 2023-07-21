تنفيذ مذكرة قبض بحق مسؤول في الأنبار

وذكر بيان لدائرة تحقيقات الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريقا من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار تمكن، بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق معاون مدير مديريَّة الزراعة في المحافظة؛ بتهمة الإضرار بالمال العام".وأضافت، أن "المتهم أحدث عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، لافتة إلى أن الضرر تمثل بإدراج أسماء وهميَّة في الخطة الزراعيَّة للموسم الزراعي (٢٠١٤ - ٢٠١٥) لمحصول الحنطة".وأشارت إلى "تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، التي نفذت استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المتهم على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه، والتحرز على عجلة (نوع/لاندكروزر) وجهاز الهاتف العائدين له".