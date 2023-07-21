الشرطة أنقذت ثلاثة.. غرق عائلة مكونة من 6 أشخاص بصلاح الدين

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عائلة مكونة من 6 أشخاص غرقت في شاطئ قضاء بيجي قرية البعيجي"، مبيناً أن "العائلة كانت في رحلة ترفيهية هناك".وأضاف، أن "الشرطة النهرية تمكنت من إنقاذ ثلاثة أشخاص، فيما عثرت على جثة رابع، وتجرى عمليات بحث عن غريقين آخرين".