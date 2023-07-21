توضيح رسمي بشأن استرداد 160 مليون دينار من أحد المتهمين

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، إلى "نجاح جهود الهيئة في استرداد مبلغ (160,005,600) مليون دينارٍ، يمثل مقدار الضرر الذي ألحقه أحد المُتَّهمين الموقوفين على خلفيَّة إقدامه على تزوير (3) هويَّاتٍ تقاعديَّةٍ، واستلامه مبالغ بموجبها، لافتةً إلى أنَّه تمَّ تحديد المبالغ التي استولى عليها المُتَّهم من قبل هيئة التقاعد الوطنيَّـة".وأضافت الدائرة، أنَّه "تمَّ استلام مبلغ الضرر في المال العام أصولياً من المُـتَّهـم الذي يعـمل محامياً، وإيــداعه في حساب هيئة النزاهة الاتحاديَّة للأموال المُستردَّة في مصرف الرافدين - فرع الدفاع".وأوضحت، أنَّ "قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة في بغداد سبق أن أصدر أمر توقيفٍ بحق المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (289 و298) من قانون العقوبات".