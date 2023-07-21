اندلاع حريق كبير بالقرب من وزارة النقل شرقي بغداد

اندلع حريق كبير، اليوم الجمعة، عند مقتربات وزارة النقل في طريق قناة الجيش شرقي بغداد.

افاد مصدر محلي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حريقا كبيرا اندلع بالقرب من وزارة النقل على طريق قناة الجيش شرقي بغداد".



وأضاف: انه "لم تعرف أسباب اندلاع الحريق ولا الخسائر الناتجة عنه".

