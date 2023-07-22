توضيح من التربية بشأن نتائج السادس الإعدادي

وقال الوكيل الإداري بالوزارة فلاح القيسي، إن تصحيح الدفاتر الامتحانية من قبل اللجان المذكورة، يسير بشكل طبيعي داخل مركز فحص الدراسة الاعدادية، والتي وفرت له الوزارة جميع مستلزمات الفحص والتدقيق، لضمان حقوق الطلبة وفقاً لاستحقاق كل منهم.ونفى تحديد أي موعد لإعلان النتائج في الوقت الحالي، منوها بأن لجان الفحص المسؤولة هي التي تحدد موعد إعلان النتائج، إضافة الى أنه لم تمض سوى أيام قليلة على انتهاء الطلبة من أداء آخر امتحان لمرحلة الساد الإعدادي، مشيرا في السياق ذاته إلى تكثيف الجهود داخل مركز الفحص، من أجل تسريع انسيابية عملية الفحص والتدقيق الجارية حاليا، بغية إنجازها بطرق تضمن حق الطلبة بالدرجة الأولى، بحسب الصحيفة الرسمية.