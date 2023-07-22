بالتفاصيل.. حريق يلتهم موقعاً دنماركياً لإزالة الألغام في البصرة (صور)

السومرية نيوز – محليات



التهم حريق موقع منظمة DRC الدنماركية المتخصصة لإزالة الالغام، في محافظة البصرة.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "موقع منظمة DRC الدنماركية لإزالة الالغام في قضاء شط العرب، بمحافظة البصرة، تعرض لحادث حريق".



وأضاف، أن "الموقع مكون من كرفانات، وخالي من أي عنصر دنماركي".



بدروه، أفاد مراسل السومرية نيوز، في محافظة البصرة، بامتناع القوات الأمنية بالتعليق حول الموضوع، مبيناً أن الحادث حريق وليس قصفاً كما تداولته بعض وسائل الاعلام.

وياتي الحادث تزامناً مع الاحتجاجات الشعبية التي حصلت امام السفارة الدنماركية في العاصمة بغداد، بعد حادثة حرق "القرآن الكريم" والعلم العراقي امام السفارة العراقية في الدنمارك.





