"مبردات عملاقة" لتبريد كورنيش البصرة.. ما حقيقة الخبر المتداول؟

لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام" المختصة بكشف الأخبار المزيفة، أكدت في تدوينة تابعتها السومرية نيوز أن "الادعاء المرفق غير صحيح، إذ تم تداول المقطع بطريقة ساخرة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في محافظة البصرة، حيث وصلت العظمى منها إلى 48 درجة مئوية".أما المراوح الظاهرة في المقطع فلها عدة استخدامات منها أن تكون جزءً من منظومات التبريد المستخدمة في المصانع والمحطات الكبيرة (سواء محطات النفط أو محطات الطاقة).