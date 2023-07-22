تحذيرات من تلوّث دجلة والفرات والصحة تؤكد: لم نسجل أيّ حالة تسمم بمياه الشرب

عضو لجنة المياه والأهوار النيابية، ثائر الجبوري، بيّن أنَّ "شح المياه تسبب بارتفاع تراكيز السموم والمواد الأخرى الموجودة في المياه، وأنَّ قلّة المياه العذبة من مجاريها لا شك أنها ترفع من مخلّفات المياه الجوفية والتي تزيد من السموم والشوائب بشكل واضح".وحذّر من أنَّ "هذا الأمر يُنذر بخطورة الموقف، والذي يدعو إلى ضرورة تكريس العناية الحكومية وخصوصاً الدوائر البلدية والصحية بضرورة العمل على تنقية المياه وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب".وأشار الجبوري إلى أنَّ "حل هذا الموضوع بصورة جذرية يكون بزيادة الإطلاقات المائية من دول المنبع، لتدارك تداعيات موضوع انقطاع المياه وشحتها والتي وصلت حتى إلى شح مياه الإسالة والشرب في العديد من المناطق والمحافظات"، بحسب الصحيفة الرسمية.من جانبها، بيّنت وزارة الصحة، عبر مدير الصحة العامة، رياض الحلفي، أنَّ "الوزارة لم تسجل أيّ حالة تسمم بمياه الشرب حتى الآن"، لافتاً إلى أنَّ "موضوع متابعة تلوث مياه الشرب هو من اختصاص وزارة البيئة والجهات الساندة". وأوضح، أنَّ "عدم تسجيل حالات تسمم يعود بالغالب إلى أنَّ المواطنين لا يشربون من مياه الأنهر؛ إنما من مياه شرب معقمة"، وفقا للصحيفة.