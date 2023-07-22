حريق يطال عدداً من محال سوق الديوانية

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، أن فرقها "أنقذت سوق الديوانية التجاري الذي كادت النيران ان تلتهمه بالكامل نتيجة تداخل وعشوائية بناء المحال التجارية المشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني حيث يفتقر السوق الى ادنى متطلبات السلامة رغم تأكيدات مديرية الدفاع المدني لأصحاب المحال في وقت سابق".وأضافت، أنه "حال اندلاع الحريق استنفرت فرق الدفاع المدني في المحافظة كافة الامكانيات والقدرات البشرية والألية ودفعت بعجلاتها التخصصية والساندة لتكافح النيران وطوقت النيران وعزلت المحال المحترقة بعد ان ضربت طوقاً بساتر مائي من أربع محاور وحققت المحور الخامس لتكافح النيران من الأعلى الى الاسفل باستخدام عجلات السلم وأنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية".وأشارت إلى أنها "طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل السوق بادئ الأمر".