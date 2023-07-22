انطلاق تظاهرة جديدة منددة بحرق القرآن وسط بغداد (صور)

وقال مراسل السومرية، إن المئات من المواطنين انطلقوا في تظاهرة منددة بحرق القرآن أمام بوابة الجسر المعلق وفي ساحة الحرية وسط العاصمة بغداد.ورفع المتظاهرون شعارات عدة بينها "نعم نعم للقرآن".