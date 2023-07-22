بتهمة التزوير والتلاعب.. ضبط مسؤولين وموظفين بدائرة تسجيل العقاري الاعظمية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذا للمنهاج الحكومي وفي إطار جهود وزارة العدل في مكافحة الفساد واجراء الاصلاحات في دوائرها العدلية, وفي خطوات تمثل التعاون بين السلطتين التنفيذيَّة والقضائيَّة مع هيئة النزاهة، تعلن وزارة العدل وبالتعاون مع هيئة النزاهة, من ضبط عدد من المسؤولين والموظفين في دائرة تسجيل العقاري الاعظمية وذلك جراء الخروقات والمخالفات المرتكبة في الدائرة".وأضافت، انه "بعد تزويد مكتب وزير العدل هيئة النزاهة بمعلومات عن وجود خروقات ومخالفات وتزويراً وتلاعباً في الأضابير العقارية من قبل بعض المسؤولين والموظفين في دائرة التسجيل العقاري في الأعظميَّة, تم تشكيل فريق من مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد, للتحري والتقصي عن المعلومات وتم تنفيذ العملية بموجب مذكرة قضائية".وأوضحت، أن "الفريق أقدم على التحرز على كل من مسؤول حفظ الأضابير في الشعبة الأولى وموظف التسجيل، واصطحابهما إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية".وتابعت، أن "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق، وبعد الاستماع لإفادات المتهمين، بيَّنت وجود تلاعب وتزوير في الدائرة، وإقدام بعض موظفيها بالتعاون مع الدلالين، وإخراج الأضابير إلى مكاتب الدلالين، وهو ما تسبب بفقدان إضبارتين عقاريَّتين".وأشارت الوزارة، الى "تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما، واستقدام موظفين آخرين, وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".