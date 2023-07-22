كربلاء تُناصر القرآن.. تظاهرات وسط المحافظة هذه مطالبها (صور)

نظم العشرات من أهالي محافظة كربلاء، اليوم السبت، وقفة احتجاجية ضد "حرق القرآن".

وقال مراسل السومرية، إن العشرات من أهالي محافظة كربلاء نظموا وقفة احتجاجية وسط المدينة استنكاراً لحرق القران الكريم.



وأشار إلى أن المتظاهرين رحبوا بخطوات الحكومة العراقية المتمثلة بقطع العلاقات مع السويد، فيما طالبوا الدول العربية والاسلامية باتخاذ خطوات مماثلة.

