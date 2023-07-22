بالفيديو.. محتجون يتلون آيات من القرآن وسط بغداد

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو لقيام محتجين بتلاوة آيات من القرآن الكريم قرب جسر المعلق وسط بغداد.

وقام المدعو، سلوان موميكا، مجددا أول أمس الخميس، بتمزيق العلم العراقي والقرآن الكريم وصور شخصيات دينية بارزة، أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، قبل أن تتكرر الحادثة يوم أمس الجمعة في الدنمارك.

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