في البصرة.. احتجاجات على حرق القرآن (صور)

شهدت محافظة البصرة، اليوم السبت، احتجاجات رافضة لحرق القرآن.

وقال مراسل السومرية، إن المئات نظموا احتجاجاً في منطقة الساعي وسط البصرة، احتجاجاً على حرق القرآن.