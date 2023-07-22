بغداد.. المتظاهرون أمام المعلق يبدأون بالانسحاب (صور)

وقال مراسل السومرية، السبت، إن المتظاهرين أمام بوابة الجسر المعلق وسط بغداد بدأوا بالانسحاب.وكان المئات من المتظاهرين قد تجمعوا أمام بوابة الجسر المعلق وسط العاصمة منددين بحرق القرآن الكريم من قبل متطرفين في السويد والدنمارك.أدناه الصور: