بغداد.. هكذا بدت ساحة الاحتجاج بعد انسحاب المتظاهرين (صور)

وقبل قليل، بدأ المتظاهرون بالانسحاب من امام بوابة الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد، وفق مراسل السومرية.وكان المئات من المتظاهرين قد تجمعوا أمام بوابة الجسر المعلق وسط العاصمة منددين بحرق القرآن الكريم من قبل متطرفين في السويد والدنمارك.أدناه الصور: