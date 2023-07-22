الصدر: من بكى الحسين ورضي بالفساد دموعه "دموع تمساح"

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، "من بكى على الإمام الحسين عليه السلام ورضي بالفساد الأموي عبر الماضي والحاضر والمستقبل فلن يتقبل الله بكاءه.. وما دموعه الا (دموع تمساح) كاذبة. ومن لطم صدره عزاءً للحسين وسكت عن الفساد فكأنما لطم صدر الحسين".