وزير النقل: المسؤول الذي لا يلتزم بالتوجيهات لن يبقى بمنصبه

هدد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، السبت، بعدم إبقاء أي مسؤول بمنصبه لا يلتزم بالتوجيهات.



وقال السعداوي خلال زيارته لمحافظة ذي قار، "انا هنا لخدمتكم قوت عوائلكم خط أحمر، وسنقضي على الساحات العشوائية". وأضاف المسؤول الذي لا يلتزم بالتوجيهات لن يبقى في منصبه"، مشدداً بالقول "لا يوجد عندي مسؤول لا ينفذ".