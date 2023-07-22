في بغداد.. حريق يطال قناة فضائية

أفاد مصدر أمني، باندلاع حريق داخل قناة فضائية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع داخل قناة 24 عراق في حي القادسية ببغداد".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تكافح النيران بمشاركة عدد من فرق الإطفاء التخصصية".