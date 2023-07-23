المالية توضح حقيقة ايقاف عمليات صرف رواتب الموظفين

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الادعاءات التي يروج لها في بعض مواقع التواصل التي تدعي (ايقاف عمليات صرف رواتب الموظفين من قبل وزارة المالية)، خالية من الصحة".وأضافت، أن "إجراءات المنصة الالكترونية الخاصة بالرواتب في المصارف وهي المسؤولة عليها، ولم تتبنى وزير المالية اي توجيه من شأنه التسبب بتأخير صرف الرواتب والذي تتحمله الشركة تبعاته قانونياً ".وبذات الوقت تعبر الوزارة عن "حرصها الشديد ضمان الحقوق المالية لكافة الشرائح من المجتمع، وهي لا تدخر جهدا في مسار تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين والموظفين على حدٍ سوا".ودعت الوزارة، وسائل الاعلام كافة والرأي العام، الى "عدم اعتماد التصريحات غير المسؤولة، والرجوع الى المصادر الرسمية الموثوقة للوزارة بغرض التأكد من الحقائق والمعلومات الدقيقة وسلامتها ".