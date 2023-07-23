التربية تُحدد موعد التقديم على مدارس المتميزين إلكترونياً

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، حددت اليوم الاحد الموافق 2023/7/23 موعداً لبدء التقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد إلكترونياً ولغاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 2023/8/6 للعام الدراسي 2023–2024 ".وأشارت الى، ان "التقديم يكون حسب الضوابط الاتية: ــ ان لا يقل مجموع الطالب الراغب بالتقديم إلى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد عن مجموع (475) للطلبة المسلمين اي بمعدل 95% و(380) درجة بالنسبة للطلبة غير المسلمين وبمعدل 95% .ـ يكون معدل البقاء في مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد للمراحل الدراسية كافة 75% للعام الدراسي 2023 – 2024.ـ يؤدي الطالب المتقدم للقبول اختبارين الاول في الذكاء، والثاني اختباراً تحصيلياً في المواد (اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، الرياضيات، العلوم) التي درسها في الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2022 – 2023.ـ سيكون موعد اجراء اختبارات الذكاء والتحصيلي يوم الثلاثاء الموافق 15/ 8 /2023 في المدرسة التي يقدم فيها الطالب الكترونياً وستكون الساعة الثامنة صباحاً وقتاً لاختبار الذكاء والساعة التاسعة صباحاً للاختبار التحصيلي على ان يفصل بينهما استراحة لمدة (30) دقيقة مع الالتزام بالسقف الزمني للاختبارين.ـ ترسل استمارة التقديم إلى المديرية العامة للتقويم والامتحانات ونسخة منها إلى مركز فحص الدراسة المتوسطة وادارة ثانوية المتميزين الكترونياً من المديرية العامة للتخطيط التربوي مع ضرورة التقيد بالموعد المحدد للتسليم.ـ يكون التقديم للقبول الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد في محافظة بغداد والمحافظات كافة على وفق الرقعة الجغرافية ولا يحق للمتقدم النقل الى مدرسة أخرى مع أخذ تعهد خطي من اولياء الامور لقبول أبنائهم حسب الطاقة الاستيعابية للثانوية.ـ يحق لخريجي الدراسة الابتدائية العائدين من الدول العربية التقديم الى اختبارات الذكاء / التحصيلي لهذه المدارس وحسب الضوابط للدارسين باللغة العربية.ـ يحق لخريجي الدراسة الابتدائية العائدين من الخارج الدارسين باللغة الانكليزية بالاستضافة في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد (لطلبة الصف الاول المتوسط) بعد التحقق من الشروط الآتية: ــ ان يحدد المستوى الدراسي لهم .ـ تأييد المديرية العامة للتقويم والامتحانات ان دراستهم باللغة الانكليزية حصراً.ـ اجتيازهم للاختبار الذي تجريه المديرية العامة للتقويم والامتحانات لاحقاً.ـ يثبت الطالب بعد نجاحه وتحقيقه لمعدل البقاء 75% وبخلاف ذلك ينقل الطالب الى مدرسة أخرى.