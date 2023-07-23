بشأن دورة 87.. الأكاديمية العسكرية تصدر تعديلاً يخص جدول التقديم والفحص

السومرية نيوز – أمن



أعلنت الاكاديمية العسكرية في وزارة الدفاع، اليوم الأحد، إجراء تعديلات تخص جدول التقديم والفحص للطلبة المتقدمين على دورة 87 العسكرية.



وذكرت الاكاديمية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "جدول التقديم والفحص للطلبة المتقدمين على دورة 87 العسكرية، تم إجراء تعديلات فيه".



ادناه الجدول الجديد: ـ