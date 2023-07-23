حرارة تموز ترتفع.. إيضاح مُفصّل بطقس العراق للأيام المُقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في محافظة البصرة ستصل إلى 50 درجة مئوية".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض القطع من الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".وتابع، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض القطع من الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".ولفت الى، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".