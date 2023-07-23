السجن المؤبد بحق احد تجار المخدرات في ذي قار

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرم القي القبض عليه وبحوزته (1) كيلو و(765) غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لأحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".