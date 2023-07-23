جريمة "مروعة" تهز العراق.. الطفل "موسى" مات معذبًا بالكهرباء والسكاكين (صور وفيديو)

السومرية نيوز – محليات



شهدت منطقة الخطيب التابعة لمدينة الشعلة بالعاصمة بغداد، جريمة "تقشعر لها الابدان"، حيث فارق الطفل "موسى ولاء" الحياة بعد تعذيبه على يد زوجة والده، وسط تفاعل غاضب على مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي تفاصيل الجريمة، فأنه يوم الخميس 20 تموز/يوليو 2023، وجد الطفل "موسى ولاء" ملقى على الأرض في المنزل وقد فارق الحياة بعد تعذيبه على يد زوجة والده الذي يعمل منتسبًا في أحد الأجهزة الأمنية.



وقالت مصادر امنية للسومرية نيوز، ان "الطفل تعرض للتعذيب العنيف والصعق بالكهرباء والسكاكين والملح على يد زوجة والده، حتى فارق الحياة في منطقة الخطيب المحاذية لمدينة الشعلة في العاصمة بغداد"، لافتة الى ان "اثار تعذيب بدت واضحة على جسد الطفل".



وبحسب شهود عيان تحدثوا للسومرية نيوز، فأن "عائلة والد الطفل رفعت دعوى ضد زوجته، بعد تمكن الشرطة من اعتقالها أثناء محاولة فرار من المنطقة". وبحسب شهود عيان تحدثوا للسومرية نيوز، فأن "عائلة والد الطفل رفعت دعوى ضد زوجته، بعد تمكن الشرطة من اعتقالها أثناء محاولة فرار من المنطقة".

وتحدث والد الطفل للسومرية، ان "جثة ولدي بقت فترة على الارض وأكلها النمل وزوجتي تتفرج"، مطالباً الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".





كما لم تعرف لغاية الان دوافع ارتكاب هذه الجريمة من قبل زوجة والده، التي لا تعاني من أمراض أو مشاكل نفسية. كما لم تعرف لغاية الان دوافع ارتكاب هذه الجريمة من قبل زوجة والده، التي لا تعاني من أمراض أو مشاكل نفسية.



وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور صادمة تظهر اثار التعذيب على جسد الطفل. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور صادمة تظهر اثار التعذيب على جسد الطفل.



وطالب مختصون بإنزال أقصى العقوبات بحق زوجة الأب، وتشريع قانون تضمن حماية الأطفال من العنف الأسري.