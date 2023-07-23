التقاعد تتحدث عن صرف 820 مليار دينار من دون وجه حق.. أين ذهبت هذه الأموال؟

وقال رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد البياتي إن عدد المعاملات التقاعدية المنجزة بلغ 46 ألفاً و942، منذ إطلاق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لحزمة دعم شريحة المتقاعدين في شباط من العام الحالي، والمتضمنة 13 نقطة بهدف رفع الحيف عنهم.وأضاف أن "دائرته تتواصل مع الجهات المعنية لاسترجاع أكثر من 820 مليار دينار كانت قد صرفت كرواتب تقاعدية وفروقات مالية لأشخاص تبين عدم صحة شمولهم بقانون مؤسستي الشهداء والسجناء، مبينا أن القيود الملغاة بلغت 16 ألفا و717 قيدا كأضابير تقاعدية، و22 ألفا و910 كقيد تقاعدي ضمن مؤسسة الشهداء وتقاعد محافظة الأنبار.وكشف البياتي عن مفاتحة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الادعاء العام وديوان الرقابة المالية ومكتب رئيس الوزراء، للتعاون المشترك حول قضية استرجاع المبالغ المصروفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل المشتركين بترويج المعاملات لغاية صرف مبالغها، بحسب الصحيفة الرسمية.