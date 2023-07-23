اندلاع حريق في تكسي نهري قرب مدينة الطب (صور)





السومرية نيوز – محليات



أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، اندلاع حريق في تكسي نهري قرب مدينة الطب بالعاصمة بغداد.



وقال منسق إعلام الدفاع المدني نؤاس صباح في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني استنفرت لمكافحة حريق اندلع في تكسي نهري تابع لوزارة النقل بالقرب من مدينة الطب".



وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق دون حدوث خسائر بشرية"، مؤكدا "فتح تحقيق بالحادثة، لمعرفة أسباب الحريق".

وأشار صباح، أن "الحريق تسبب بتضرر 6 زوارق وعبارة تابعة للتكسي النهري كانت متواجدة على ضفاف بالقرب من مدينة الطب في جانب الرصافة".



