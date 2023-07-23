بغداد.. اندلاع حريق داخل كرفانات مستشفى اهلي بمنطقة زيونة

السومرية نيوز – محليات



أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، اندلاع حريق داخل كرفانات مستشفى اهلي بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حريقاً اندلع داخل كرفانات مستشفى اهلي قيد الانشاء ضمن منطقة زيونة قرب ملعب الشعب بالعاصمة بغداد".



وأضافت، ان "فرقنا تحاول مكافحة النيران".



