تصحّر 70% من الأراضي الزراعيَّة.. هل تدرك الحكومة العراقية مخاطر المرحلة المقبلة؟

وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي، أنَّ "العراق يواجه أزمة مائية لانخفاض الإطلاقات المائية في حوضي دجلة والفرات، فضلاً عن امتناع تركيا عن تنفيذ اتفاقها مع العراق بشأن حصته من الإطلاقات المائية، لاسيما أنَّ الأخير قد وقع على اتفاقيات عدّة منها إدراج الأهوار في لائحة التراث العالمي والأراضي المشتركة للبحيرات والشواطئ والأنهار، لافتاً إلى أنَّ تركيا لم تراعِ الاستحقاقات وفق القوانين الدولية.وأضاف أنَّ "الحكومة تدرك مخاطر المرحلة المقبلة، إذ عقد البرلمان مؤتمراً عن التغيرات المناخية، ومن جانبها نظمت وزارة الزراعة ثلاثة مؤتمرات أخرى بهذا الشأن، لاسيما أنَّ العراق خامس دولة متأثرة بالتغيرات المناخية، وهذا يدلل على وجود مخاطر كبيرة"، مؤكداً "ضرورة استمرار المفاوض العراقي والمساعي الحكومية في متابعة الملف مع الجانب التركي".وأشار الخزعلي إلى أنَّ "آثار شح المياه لم تطل الأراضي الزراعية فحسب بل أثرت سلباً في الثروة الحيوانية التي انخفض إنتاجها خلال الثلاثة أعوام الأخيرة إلى 20 بالمئة، وذلك لتأثير شح المياه في الأراضي المزروعة بالأعلاف الحيوانية، فضلاً عن مناطق الأهوار التي عانت هلاكات كبيرة بالجاموس"، مشيراً إلى أنه "تم تشخيص هلاك 7 آلاف و500 رأس من الجاموس في قضاء واحد قبل عامين".وأفاد بأنَّ "التغيرات المناخية معاناة عالمية والعراق خامس دولة تأثرت بها"، مشيراً إلى أنَّ "العراق بالإضافة إلى الهدر الكبير الذي يعاني منه، فإنه لا يستخدم التقنيات الحديثة، على العكس من دول الجوار التي تمتلك فائضاً من المياه مع استخدام أمثل"، بحسب الصحيفة الرسمية.