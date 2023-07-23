إصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير في كركوك



السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر محلي، اليوم الاحد، بإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير في محافظة كركوك.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة أشخاص أصيبوا، نتيجة حادث سير مروري في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".



وأضاف، أن "المصابين نقلوا إلى مستشفى الحويجة لتلقي العلاج".







