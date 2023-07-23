التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للسادس الابتدائي والثالث المتوسط (جداول)



السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التربية/ اللجنة الدائمة للامتحانات، اليوم الاحد، جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي والثالث الابتدائي.





الجدولان ادناه:

وبحسب وزارة التربية، فإن يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/٢١ موعداً لانطلاق الامتحانات العامة / الدور الثاني للصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط .الجدولان ادناه: