النجف.. اندلاع حريق في فندق بالمدينة القديمة (صور)

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حريقا اندلع في احد الفنادق داخل المدينة القديمة".وأضاف، ان "فرق الدفاع المدني سارعت الى مكان الحادث لإخلاء النزلاء واخماد الحريق".وأشار المصدر الى انه "لم تعرف لغاية الان حجم الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الحادث".