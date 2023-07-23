وزير الصحة يعفي مدير مستشفى الديوانية التعليمي من مهامه

وذكر بيان للصحة، ورد لـ السومرية نيوز، أن الوزير صالح مهدي الحسناوي "قرر إعفاء مدير مستشفى الديوانية التعليمي من مهامه".وجاء ذلك، وفق البيان، "على خلفية زيارة الوزير الأخيرة إلى محافظة الديوانية".