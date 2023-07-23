الرئاسات الأربع تعقد اجتماعاً لبحث ملفات عدة

عقدت الرئاسات الأربع، اليوم الأحد، اجتماعاً في العاصمة بغداد لبحث ملفات عدة.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب، في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "الرئاسات الأربع عقدت أجتماعاً لبحث عدد من الملفات".

وحضر الاجتماع رؤساء، الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والوزراء محمد شياع السوداني، والبرلمان محمد الحلبوسي، ومجلس القضاء الاعلى فائق زيدان.