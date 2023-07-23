هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية، فيما وصف سفيرة واشنطن في بغداد بـ"السفيهة".

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر"، إن "أمريكا وإن زعمت أنها دولة ديمقراطية.. إلا أن جو بايدن لم يعط للشعب ورأيه أي أهمية حينما قال إن أمريكا أمة مثلية".



وأضاف "وعلى الرغم من كل ذلك نرى السفيهة (سفيرة أمريكا في العراق) ترتع وتلعب كما تشاء ولا تكترث لأحد"، مشدداً بالقول "العراق أمة القرآن وأمة الأنبياء والرسل والأولياء".