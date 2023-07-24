ميسان والبصرة تسجلان نصف درجة الغليان.. 15 محافظة تتجاوز حرارتها الـ45 مئوية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".وأشارت الى، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة في عموم البلاد".وأضافت الهيئة، أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وبينت، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".